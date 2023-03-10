Еще двое новосибирцев погибли в «спецоперации». Их тезки были судимы

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти двоих членов ЧВК «Вагнер».

26-летний житель Карасука Иван Бруев погиб в «спецоперации». Об этом сообщил «Горсайт», входящий в медиахолдинг новосибирского облправительства.

У молодого человека осталась четырехлетняя дочь. Ее мать умерла еще раньше.

Известно, что с 7 класса Бруев обучался в кадетском корпусе в Омске. Затем служил на Северном Кавказе, но в контракте с Минобороны ему отказали.

Издание утверждает, что сестра узнала о том, что Бруев принимает участие в боях только в декабре 2022 года. Что с ним было до этого, не уточняется. «Иван с детства любил всё необычное — цепи, браслеты, кольца. Всегда ярко одевался. Мы шутили, что выглядит как сорока. Он и нам дарил то, что любил сам, — кольца, цепочки», — цитирует издание его сестру.

В электронной картотеке Карасукского районного суда есть два уголовных дела в отношении тезки Ивана Бруева о кражах. По первому Бруева приговорили к году исправительных работ условно за похищение пива из «Пятёрочки». Приговор по второму делу о краже с банковского счета (пункт «г», ч. 3 ст. 158 УК) не опубликован.

Кроме того, власти Барабинского района сообщили о смерти 25-летнего Алексея Зиневича. Он вступил в ЧВК «Вагнер», пишет местное издание «8 плюс 1».

В решении Новосибирского облсуда сказано, что в 2019 году полный тезка Зиневича был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по совокупности по четырем делам о наркотиках.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 157−158.