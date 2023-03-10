Еще двое новосибирцев погибли в «спецоперации». Их тезки были судимы

10 Мар 2023, 13:09

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти двоих членов ЧВК «Вагнер».

26-летний житель Карасука Иван Бруев погиб в «спецоперации». Об этом сообщил «Горсайт», входящий в медиахолдинг новосибирского облправительства.

У молодого человека осталась четырехлетняя дочь. Ее мать умерла еще раньше.

Известно, что с 7 класса Бруев обучался в кадетском корпусе в Омске. Затем служил на Северном Кавказе, но в контракте с Минобороны ему отказали.

Издание утверждает, что сестра узнала о том, что Бруев принимает участие в боях только в декабре 2022 года. Что с ним было до этого, не уточняется. «Иван с детства любил всё необычное — цепи, браслеты, кольца. Всегда ярко одевался. Мы шутили, что выглядит как сорока. Он и нам дарил то, что любил сам, — кольца, цепочки», — цитирует издание его сестру.

В электронной картотеке Карасукского районного суда есть два уголовных дела в отношении тезки Ивана Бруева о кражах. По первому Бруева приговорили к году исправительных работ условно за похищение пива из «Пятёрочки». Приговор по второму делу о краже с банковского счета (пункт «г», ч. 3 ст. 158 УК) не опубликован.

Кроме того, власти Барабинского района сообщили о смерти 25-летнего Алексея Зиневича. Он вступил в ЧВК «Вагнер», пишет местное издание «8 плюс 1».

В решении Новосибирского облсуда сказано, что в 2019 году полный тезка Зиневича был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по совокупности по четырем делам о наркотиках.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 157−158.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться» Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»
Последние материалы
10 Мар, 13:09
Еще двое новосибирцев погибли в «спецоперации». Их тезки были судимы
10 Мар, 12:28
Начальнику отдела ГИБДД в Забайкалье запросили 3,5 года за убийство человека
10 Мар, 10:51
Толоконский возглавил совет директоров новосибирского экспоцентра
10 Мар, 09:11
«Сибирская хлебная корпорация» захотела поставлять хлеб в Дубай через Иран
10 Мар, 08:33
Новосибирца обвинили в махинациях с поставками дорожных камер властям
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования