В ЧВК «Вагнер» будут вербовать в школах и «православном клубе»: что известно о сибирских центрах запрещенного в УК наемничества

© vk.com/pspkdesantnik55. Соревнования с участием омских воспитанников «православным спортивно-патриотического клуба Десантник»

Основатель ЧВК «Вагнер» объявил об открытии центров по вербовке в регионах России. В Сибири названы шесть точек, но они работали и раньше как обычные спортклубы. Некоторые из них находятся прямо в муниципальных школах и федеральном училище. Тайга.инфо рассказывает, что известно о местах сбора наемников.

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК „Вагнер“», — говорится в заявлении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Его пресс-служба также опубликовала список адресов. Впрочем, о том, что в городах Сибири уже были филиалы по наборы в ЧВК, известно давно. Более того, в крупных городах реклама даже появлялась на муниципальном транспорте.

В Новосибирске вербовщики расположились в офисе «Силового единства Сибири» на улице Челюскинцев,15. Это организация, по данным сервиса «Контур.Фокус», учреждена Юрием Шкуратовым, Павлом Евдокимовым и Геннадием Коломенцевым.

Коломенцев — единственный подписчик группы «Силовое единство Сибири» во «ВКонтакте». На аватарке в соцсети он стоит на фоне гаража и старого броневика.





В феврале 2023 года Коломенцева на посту президента организации сменил Николай Украинцев, а исполнительным директором стал Дмитрий Братский. Он до 2020 года был совладельцем относительной крупной фирмы « ТД Золото Алтая», остальные связанные с ним компании уже ликвидированы.

В Омске вербовщики обосновались в клубе «Десантник» на улице Добролюбова. Он находится прямо в здании гимназии №147, директор которой — Ирина Куницина.

«Десантник» называет себя «православным спортивно-патриотическим клубом» с девизом «С нами бог». Там занимается, в том числе младшая группа. Все это не помешало «Десантнику» сообщить, что прямо в здании гимназии «открылся центр набора бойцов в ЧВК „Вагнер“».

«Тем, кто хочет служить в рядах „оркестрантов“, придётся пройти ряд тестов, который покажет уровень физподготовки. Гостям центра расскажут, как вступить в ряды ЧВК, и предоставят другую интересующую информацию», — отметили в клубе.

Среди контактов «Десантника» есть Владимир Долгополов, который, судя по его странице в «ВК», работает в группе компаний «Иртыш». ООО «ЧОП „Иртыш“», по данным «Контур.Фокус», принадлежит Антониде Долгополовой, а возглавляет фирму — бывшая чиновница из Большеукского района Омской области Надежда Ходасевич. Она возглавляла отдел культуры администрации, а также два муниципальных учреждения и даже была соучредителем прихода РПЦ во Имя Рождества Христова в селе Большие Уки.

В 2019 году ЧОП «Иртыш» получил госконтракт на охрану омского цирка.

В Барнауле также указан центр вербовки в муниципальном детском образовательном учреждении — в филиале спортивной школы олимпиского резерва №3 (СШОР №3) на улице Антона Петрова. Он называется «Боевые перчатки» и считается старейшим в городе боксерским клубом.

Муниципальную СШОР №3 возглавляет Дмитрий Морозов, который также является президентом барнаульской городской федерации бокса. Прежде он был руководителем краевой школы олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг».

В качестве барнаульского контакта в списке ЧВК «Вагнер» указан номер телефона, который, судя по сервису GetContact, записан у кого-то как «Саша Строкань».

Иркутянам предлагают вступать в наемники через спортивный клуб «Профи» на улице Байкальская. Этот центр по самбо и дзюдо находится прямо в здании федерального учреждения «Государственное училище олимпийского резерва Иркутска». Тренером «Профи» во «ВКонтакте» указан Никита Пенькович, у которого в статусе написано «Все в Божьих руках, но не в твоих, в твоих только то, что Он тебе доверил. Иисус Христос — путь, истина и жизнь». Само бюджетное учреждение возглавляет бывший министр спорта Иркутской области Илья Резник.

В Красноярске в ЧВК «Вагнер» предлагают вступать в клубе «Сибирского центра русского боевого искусства» на улице Шахтеров. Там занимаются рукопашным боем с детьми, начиная от четырех лет.

«Отличная подготовка для детей. Тренер Сергей Сергеевич не только мастер своего дела, но и друг для детей! Дочь занимается с 1 класса уже 3 года, постоянно рвётся на занятие. Спасибо огромное нашему тренеру!» — сказано в одном из отзывов на сервисе «2ГИС» о, если верить Пригожину, точке вербовки в ЧВК.

vk.com/centerrbi

Краевую организацию «Сибирский центр русского боевого искусства» учредили Валерий Колесников, Олег Грицко и Сергей Полищук. Они же были создателями красноярской политической организации «Русь Великая». Суд ликвидировал «Русь Великую» еще в 2003 году.

Наконец, в Чите Пригожин предлагает обращаться в клуб «Островский» на улице Геодезическая. Это целая сеть «бойцовских клубов повышенного комфорта», сказано на ее сайте. В них также занимаются дети. Клубами управляет И П Дамдин Бадмацыренов.

Бадмацыренов возглавляет забайкальское отделение «Всероссийской федерации самбо» и числится в общественной палате региона.

Напомним, что наемничество законодательно запрещено в РФ. В Уголовном кодексе есть статья 359 УК, по которой для наемников предусмотрено до 15 лет колонии, а для вербовщиков — до 18 лет (с использованием служебного положения — до 20). Некоторые политики на федеральном уровне пытаются легализовать частные военные компании, но в правительстве РФ уже заявили, что это противоречит части 5 ст. 13 Конституции Р Ф , следует из ответа федерального правительства на запрос фракции «СРПЗП», сообщил новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко.



Тайга.инфо