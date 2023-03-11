Молодой человек жестоко расправился со своими бабушкой и дедушкой на Алтае

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Жителя Республики Алтай подозревают в жестоком убийстве своего деда и попытке зарезать бабушку. Он сам сообщил о преступлении в полицию.

Пьяный 21-летний житель Маймы поссорился со своими 66-летними бабушкой и дедушкой в двухквартирном доме по улице Папардэ. По версии следствия, он нанес им множественные удары ножом в грудь, шею и по конечностям, сообщили в СК РФ по Республике Алтай.

«10 марта молодой человек пришел в территориальный отдел полиции и сообщил о произошедшем, — рассказали в ведомстве. — Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены тела 66-летних мужчины и женщины, последняя подавала признаки жизни. Потерпевшая с обильной кровопотерей доставлена в республиканскую больницу, где ей оказывается неотложная медицинская помощь».

СК опубликовал видео допроса молодого человека. «В порыве ярости напал на бабушку и, как я считал, убил ее, — рассказал он. — <…> Дед начал повышать тон. Произошло то, что произошло».

Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.