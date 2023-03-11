Жители Алтая пожаловались замгенпрокурора РФ на отсутствие уличного освещения, жилья, земли и лекарств

© Тайга.инфо/Кирилл Канин

Около 20 жителей Республики Алтай смогли попасть на прием к заместителю генпрокурора РФ. Они не могут получить жизненно важные лекарства и обещанное властями жилье, а дети ходят в школу по темным улицам. Лечение не предоставляют даже воспитанникам бюджетного учреждения.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провел личный прием жителей в Горно-Алтайске. Основные жалобы привела пресс-служба сибирского управления Генпрокуратуры.

«Инвалиды второй и третьей группы пожаловались на отсутствие лекарственных препаратов, предназначенных для лечения заболеваний органов дыхания. С аналогичной жалобой в интересах восьми несовершеннолетних воспитанников детей-инвалидов, нуждающихся в препарате для лечения эпилепсии, обратилась директор бюджетного учреждения „Республиканский дом-интернат „Алтай““. Рецепты на лекарства находятся на отсроченном обслуживании месяц и более», — рассказали в ведомстве.

Двое сирот пожаловались, что им не передают обещанное льготное жилье. Не менее трех семей из сел Майминского района, входящих в категории «ветеран боевых действий», «молодая семья» и «многодетная семья», с 2010 года не могут получить землю под строительство домов, которую власти давно должны были предоставить им.

«Об отсутствии освещения на одной из улиц города Горно-Алтайска, по которой рано утром и поздно вечером идут в школу дети, пожаловались родители, опасаясь за их жизнь и здоровье, — продолжает Генпрокуратура. — <…> За содействием в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении ребенку с ограниченными возможностями здоровья, состоящему в очереди в специализированную группу по развитию речи детского сада, обратилась его мама».



Жители сразу трех сел Онгудайского района и глава местного фермерского хозяйства рассказали, что с 2014 года у них проблемы с подключением к сетям электроснабжения. А жительница села Бирюля Майминского района посетовала, что не может реализовать свое право на 30 кубометров делового леса как представительница коренного малочисленного народа тубалары.

Всего принято 17 заявителей.