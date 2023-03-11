Новосибирец приехал со «спецоперации» в отпуск и умер

© vk.com/gazetakrz. Александр Голубь
Новосибирец приехал со «спецоперации» в отпуск и умер
11 Мар 2023, 11:14

Скончались еще четверо участников «спецоперации» из Новосибирской области. Один из них мог умереть от сердечного приступа в 34 года, другой оказался мобилизованным звукооператором муниципального дома культуры.

34-летний Александр Голубь приехал в отпуск из зоны «спецоперации», куда ранее отправился «добровольцем». Он вернулся в село Краснозерское и умер от сердечного приступа, сообщила местная государственная газета «Краснозёрская новь» в своем паблике во «ВКонтакте».

Известно, что Голубь погиб 5 марта.

Кроме того, мэрия Бердска сообщила о смерти сержанта Максима Зырянова, который с 2007 года проживал в Новосибирской области и работал в магазине строительных материалов. Летом 2022 года он отправился в армию по контракту и погиб 28 февраля 2023 года. Прощание запланировано на 12 марта.

Житель Куйбышевского района Алексей Гундин также погиб в «спецоперации». Он был призван по мобилизации 26 октября 2022 года и убит 3 марта 2023 года, сообщили в паблике администрации района во «ВКонтакте».

«Более 6 лет проработал звукооператором во Дворце культуры имени Куйбышева. Добрый, отзывчивый, творческий, исполнительный сотрудник. Был женат, воспитывал двоих детей», — сказано в некрологе.

Таким образом, известно уже о 24 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Администрация Здвинского района объявила о гибели 29-летнего члена ЧВК «Вагнер» Сергея Дорожкина. Он умер 16 февраля 2023 года, не дожив до 30-летия 12 дней. Известно, что родители молодого человека умерли в 2016 году.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 161−162.


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