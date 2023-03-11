Уголовное дело завели из-за непредоставления жилья сиротам в Белокурихе

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Уголовное дело завели из-за непредоставления жилья сиротам в Белокурихе
11 Мар 2023, 11:44

Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае из-за срыва государственных контрактов на жилье для сирот. Фигурантом стала компания, связанная с экс-депутатом регионального заксобрания от «Единой России».

В 2021 году алтайское краевого госучреждение «Региональное жилищное управление» заключило 16 контрактов с ООО «ГазТеплоСнаБ» на покупку 16 квартир для детей-сирот в Белокурихе (документы опубликованы на сайте госзакупок, общая сумма контрактов составила 30,22 млн рублей). Но договоры не были исполнены, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.

«Следователи С К проводят необходимые следственные действия, направленные на установление причин нарушения прав детей-сирот», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

ООО «ГазТеплоСнаб», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Евгению Куликову и ООО «Инвест Капитал», которым, в свою очередь, владеет Наталья Клейнатовская. Директор «ГазТеплоСнаб» — бывший депутат заксобрания Алтайского край от «Единой России» Евгений Клейнатовский.


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