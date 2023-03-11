Мэр забайкальского города из ЛДПР устроил пьяное ДТП и угрожал полиции топором

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Мэра Сретенеска Забайкальского края Евгения Киргизова обвинили в ДТП и угрозе полицейским. На него составили административные протоколы.

Глава Сретенска Евгений Киргизов совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения и сбежал с места аварии, передает «Чита.ру» со ссылкой на неназванный источник. Об этом же пишет «Вечорка». Инцидент подтвердил глава администрации Сретенского района Алексей Закурдаев.



Вечером 10 марта к сотрудникам полиции обратился местный житель, который сказал, что в его машину въехал незнакомец и скрылся с места ДТП. Полицейские нашли подозреваемого в одном из дворов, но он достал из багажника машины топор.



«Его скрутили и обнаружили, что пьяным водителем является глава города», — цитирует издание источник.

На Киргизова составлено три административных протокола по факту пьяной езды, оставления места ДТП и сопротивления сотрудникам полиции.

Врио мэра Сретенская Сергей Киргизов выиграл выборы главы города при поддержке ЛДПР в марта 2022 года. Он обошел кандидатку от «ЕР» Ларису Прокошеву, которая работала в администрации Сретенского района. У Киргизова есть снятая в 2016 году судимость сразу по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

В 2012 году, он в форме капитана полиции на том же мосту стрелял по проезжающим автомобилям из табельного ПМ, утверждает «Вечорка» — под обстрел попали УАЗ судебных приставов и иномарка. Мужчина отделался условным сроком.

Евгений Киргизов — бывший сотрудник полиции.

Отметим, что между мэром Сретенеска Киргизовы и главой Сретенского района Закурдаевым был публичный конфликт.