Федор Соймонов: судьба человека служения, а не «сребролюбия»

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Федор Соймонов был сибирским губернатором не так долго – с 1757 по 1763 годы. Тем не менее в русской истории он занимает прочное место: и как первый русский гидрограф, и как строгий, но справедливый губернатор, который взяток не брал, а карал за них. О личности Федора Соймонова, его вкладе в развитие Сибири рассказывает историк, директор известной новосибирской школы «Диалог» Юрий Аристов.

Тайга.инфо: Соймонова историки причисляют к «петровскому племени». Почему?

— Знаете, есть интересная проблема в российской истории: никто ей особенно не занимался, но многие хотели бы подсчитать, сколько было людей, на судьбы которых оказал личное влияние Петр Первый. Уникальная, харизматическая, системная, целеустремленная личность — он создал своим влиянием вокруг себя такой социальный сгусток, что круги пошли по всей России! Петр сам подбирал себе помощников, поскольку понимал, что он не может опираться на старую родовитую знать. Надеяться на нее было просто невозможно, поэтому и была сделана опора на мелкопоместное дворянство. К последнему и принадлежал Федор Соймонов. Как личность он состоялся именно благодаря петровским реформам.

Тайга.инфо: Его путь наверх был довольно типичен для петровских выдвиженцев, не так ли?

— В 16 лет он начал учиться в Навигацкой школе, постигал различные науки и иностранные языки. Оказался одним из самых способных учеников, поэтому его отправили, так сказать, на практику в Голландию, дав первое морское звание гардемарина. Петр заметил Соймонова именно в школе. За границей он провел два года, хорошо знал латынь, голландский и немецкий. По возвращении сдавал экзамен лично Петру и оказался в числе тех 17 учеников из 48, кто успешно его прошел.

Тайга.инфо: Дальше был флот?

— Соймонов участвовал в Северной войне и проявил в дальнейшем себя как гидрограф. Его даже называют первым русским гидрографом, оценивая вклад в это важнейшее дело, за которым смотрел лично Петр. Проявил себя на Каспийском море, где описал западное побережье, позднее издал атлас Варяжского моря, как тогда называли Балтику, написал практическое руководство для морских штурманов. Соймонов был не только волевым человекоми практическим специалистом, но и умел все описать — из-под его пера вышло много различных трудов.

Он поднялся до прокурора в Адмиралтейской коллегии, стал интендантом флота. Можно представить, какие деньги через него проходили, учитывая то внимание, которое уделялось флоту. Обнаружил целый ряд упущений и прямых растрат, поэтому понятно, какие чувства к нему питала вороватая верхушка. В середине 30-х годов XVIII века он впервые столкнулся с Сибирью: занимался в составе комиссии расследованием злоупотреблений судей Сибирского приказа, иркутского вице-губернатора Жолобова и бригадира Сухарева.

Тайга.инфо: Федор Соймонов прожил долгую жизнь, но был момент, когда она могла закончиться значительно раньше.

— Врагов у него было много, поскольку он вел неустанную борьбу с воровством и казнокрадством. Но потерять голову вице-адмирал мог по другой причине: он входил в кружок известного деятеля той эпохи Артемия Волынского. Обсуждали, как обстоят дела в государстве, отмечали засилье немцев, говорили о переменах для улучшения управления в стране. Все это использовал в своих целях небезызвестный временщик Бирон: Волынского и его соратников арестовали. Соймонову при допросе предложили ответить на 32 вопроса, а потом уже повели на дыбу. Его пытали: об этом говорит даже тот факт, что под первыми протоколами допросов он ставил ясную и четкую подпись, а позже уже только закорючку.

Его должны были казнить, как Волынского и еще двух товарищей. Соймонов видел, как им отрубили голову, но вдруг было объявлено, что вместо смертной казни его ждет наказание кнутом и ссылка.

Тайга.инфо: Пришло время воочию познакомиться с Сибирью.

— Да, да, с той Сибирью, о которой он говорил с Петром Первым во время персидского похода… Десять месяцев Соймонов добирался до Охотска, потом столько же времени пробыл там, и вдруг его жизнь снова изменилась. Дело в том, что жена Соймонова постоянно писала письма во все инстанции, просила разрешить ему жить в деревне. Елизавета Петровна освободила его от наказания совсем, вернула звание и шпагу, но не чин. Ему было уже полвека — по тем временам считался стариком. Казалось, жизнь закончена и ничего в ней больше не будет.

Десять лет Федор Соймонов провел в деревне. Об этом периоде есть немного информации. Но, судя по всему, он там писал свои труды, в том числе до сих пор не опубликованную «Историю Петра Великого». Этот человек оставил нам обширное эпистолярное наследие.

Тайга.инфо: Как же получилось, что он вновь оказался в Сибири, но уже в ранге губернатора?

— Соратники его не забывали о нем. И когда началась история со Второй Камчатской экспедицией, они вспомнили о Соймонове, как о волевом человеке и хорошем специалисте. Отправили его на очень важное дело, ведь речь шла о выходе на Японию и Китай и развитии торговли с ними. Тогдашний сибирский губернатор Василий Мятлев когда-то служил мичманом на «Ингерманланде», как и сам Соймонов. Сибирский администратор и предложил, чтобы Соймонов возглавил Нерчинскую секретную экспедицию. Соймонова пригласили в Сенат, он выступил там, а просьбу высказал только одну — взять с собой сына Михаила, морского офицера. Решение было принято, и Соймонов во второй раз проехал всю Сибирь. Он останавливался в Томске, а это значит, что он был и в наших краях — в Чаусском остроге (нынешняя Колывань).

Соймонов остался верен себе — в Иркутске он основал навигацкую школу, определил набор нужных дисциплин и ввел преподавание японского языка. Что касается экспедиции, то была обследована река Шилка от Нерчинска до начала Амура. Особое внимание Соймонов уделял отысканию земель, годных для хлебопашества — тогда это было важнейшей задачей. Завоз продовольствия из европейской России был очень дорог.

Тайга.инфо: Вряд ли он предполагал, что станет сибирским губернатором.

— Конечно, он об этом не думал. Но тут снова вмешались исторические события: началась Семилетняя война и Мятлева отозвали, а вместо себя он порекомендовал назначить Соймонова, что и было сделано. В чине тайного советника императрица Екатерина Вторая поручила ему руководить обширной сибирской землей — все что было от Урала до Тихого океана.

Много ли он успел сделать за шесть лет? Немало, особенно если учитывать его преклонный по тем временам возраст. Но могучий мотор внутри плюс личные качества позволили Федору Соймонову сделать массу хороших дел в Сибири: учредил Морскую школу в Охотске, Геодезическую — в Тобольске, построил маяк и гавань на Байкале; при нем появились на сибирских реках новые суда. Современники отмечали его гуманность и непрестанную заботу о нуждах края.

Он стал писать о Сибири. Например, известна его книга «Сибирь — золотое дно». Там он описал, что в Сибирь можно прийти в кафтане, а вернуться в соболиной шубе — такой это край! Отметим еще, что Соймонов был человеком практического склада, во все старался вникнуть — так появилась его работа под интересным названием «Описание пильной машины, действующей конской силой, сделанной в Тобольске Ф. И. Соймоновым». За труды в Сибири он получил орден святого Александра Невского.

Тайга.инфо: Запомнили его и как борца с тем, что сегодня именуется коррупцией.

— Соймонова называли «несребролюбивым» человеком. Он считал, что развитие Сибири должно обогащать государство российское, а не отдельных лиц. Злоупотреблений в Сибири было множество. Известен, например, такой факт: если кто-то воскликнул «Слово и дело!», то этого человека нужно было везти в Москву и разбираться с тем, что он хочет сообщить. Так вот, за десять лет на отправку из Сибири в центр этих людей было потрачено 14 тысяч рублей — сумма по тем временам огромная. Она нам говорит о том, что здесь творилось.

Известна история, как Соймонов разобрался с чиновниками, ухитрившимися получить контракт на поставку сюда соли сроком на 25 лет, тогда как по закону можно было заключать его только на четыре года. Дело шло непросто, но Соймонов своего добился — деньги в казну вернули уже наследники мздоимцев! При изучении дел по адмиралтейству Соймонову удалось выяснить о раздаче его президентом Н. Ф. Головиным огромных государственных сумм купцам и коммерсантам под вексели, то есть под бумажные обязательства. Некоторые из этих лиц являлись банкротами! Еще одна история связана с поставками угля из Англии. Тогда уголь не добывали, а ввозили. И Соймонов докопался, что под видом угля привезли пыль! Вот за то, что он разоблачал казнокрадов и мздоимцев, его очень не любили многие люди, приближенные к власти. Был он человеком своего времени — не очень гуманного. В Сибири однажды Соймонов посадил на цепь купца, который не заплатил 25 копеек ямщику. В итоге пришлось незадачливому торговцу оплатить аж 25 рублей!

Тайга.инфо: Но снять его с поста ведь не удалось.

— Не удалось! Он сам попросил о выходе на пенсию, когда ему исполнилось уже 70 лет. Но он не удалился к себе в имение, а стал сенатором и продолжал там заниматься делами, имеющими отношение к Сибири, с которой так тесно оказалась связана его судьба. Отошел от дел действительный тайный советник в 1766 году. Прожил он 88 лет. И хоть и жаловался на глаза, но продолжал писать книгу о Петре Первом.

Тайга.инфо: Осталась ли в Сибири память о Федоре Соймонове?

— К сожалению, в Сибири нет ни одного названия, связанного с его именем. На Каспии и на Тихом океане в его честь названы бухты, есть село в Серпуховском районе Подмосковья — там он похоронен в известном Высоцком монастыре. В Москве есть Соймоновский проезд, а у нас ничего, хотя этот человек достоин того, чтобы о нем помнили и знали о его делах.

Он был сильным администратором и честным человеком. Нынешним надо бы брать с него пример, ведь смысл своей деятельности Соймонов видел не в набивании собственных карманов, а в служении отечеству. Говоря по-современному, это был человек идеи, а не бабок. Такие люди и сегодня очень нужны!

Беседовал Владимир Кузменкин