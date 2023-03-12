Космонавтка из Новосибирска вернулась на Землю на корабле Crew Dragon
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Уроженка Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю — пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе, сообщает Роскосмос.
Космонавт Анна Кикина, астронавты Николь Манн и Джош Кассада и Коити Ваката проработали на станции 157 суток.
Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле.
Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. Окончила Новосибирскую академию водного транспорта. В 2014 году была рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.
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