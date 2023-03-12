18-летний новосибирец зарезал пенсионерку ради ноутбука

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Житель Новосибирской области задержан за убийство пенсионерки. Он хотел обворовать женщину ночью, однако она проснулась. Хозяйка скончалась от удара в шею.

Убийство пожилой женщины произошло в ночь на 10 марта в одном из сел Усть-Таркского района. 18-летний обвиняемый проник в дом пенсионерки, чтобы обокрасть.



«Увидев, что хозяйка дома проснулась, молодой человек нанес ей один удар ножом в область шеи, после чего завладел имуществом односельчанки. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в надворной постройке, а сам скрылся с места преступления», — сообщили в СК.

По данным «КП Новосибирск», мужчина украл ноутбук.

По информации полиции, сын жертвы не смог дозвониться до матери и попросил соседей проверить женщину. Вечером 10 марта ее тело обнаружили местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы.

По ходатайству следствия обвиняемый арестован.