Проблемы с вывозом угля продолжают ограничивать добычу в Сибири

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Ситуация с экспортом сибирского угля продолжает оставаться сложной. Основное негативное влияние оказывает не эмбарго, а логистические ограничения на железнодорожные поставки на восток, следует из доклада ЦБ РФ «Региональная экономика».

Большинство угледобывающих компаний нашли новых зарубежных покупателей, договорились о поставках. Они продолжали предлагать высококалорийный уголь с дисконтом.



«В то же время сибирские производители лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам — через порты Дальнего Востока, — говорится в комментарии. — Они вынуждены использовать западные порты даже для поставок в Азию. Такая логистика увеличивает издержки, но позволяет поддерживать загрузку мощностей, избежать сокращения персонала, сохранить рынки сбыта».

Годовые темпы снижения угольного экспорта в Кузбассе в январе замедлись до 4,6% (после 18% в сентябре 2022 года на пике усиления внешних санкций). Запасы угля на складах кузбасских компаний в январе снизились на 7% — впервые после 11 месяцев роста.

В оценках на 2023 год компании осторожны, планы озвучивают только крупные игроки рынка.

«Производитель энергетического и металлургического угля связывает перспективы роста добычи прежде всего с металлургическими марками, так как на них есть стабильный спрос в Азии. Эта же компания в 2023 году планирует реализовать рекордную по объемам инвестиционную программу, увеличив вложения в расширение добычи и горную технику», — отмечается в докладе.