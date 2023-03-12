Минимальный набор продуктов дорожает в Новосибирской области быстрее, чем в других регионах СФО

Стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области с начала года увеличилась на 3,2%. Это самый высокий процент среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). В рублях дороже всего продуктовый набор в Красноярском крае.

По данным Новосибирскстата, минимальный набор продуктов в Новосибирской области в феврале стоил 5687,91 рубля, подорожав с начала года на 3,2%.



В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 28,6%, на долю молочных продуктов приходится 21,8%, мяса и мясопродуктов — 17,4%, плодов и овощей — 14,7%, жиров — 5,6%, рыбы — 4,5%, чая, соли и специй — 2,8%, сахара и кондитерских изделий — 2,5%, яиц — 2,1%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (6382,75 рубля), самая низкая — в Омской области (4832,06 рубля). Менее всего его стоимость в процентах за два месяца увеличилась в Иркутской области — на 1,3%.