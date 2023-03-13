Пять жителей Красноярского края заболели лихорадкой Денге

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У пяти жителей Красноярского края диагностировали лихорадку Денге. Они вернулись из Таиланда.

«Еще троим туристам при возвращении домой установлен диагноз лихорадка Денге. Причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год. Всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки Денге», — сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Все заболевшие вернулись из Таиланда, уточнил он.

«Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов, которое помогло бы им уберечься от укусов комаров», — отметил Горяев.

Лихорадка Денге — острое вирусное заболевание, сопровождающееся высокой температурой, болью в костях, тошнотой и различной сыпью с зудом.