Авиакомпания S7 выкупила акции Бердского электромеханического завода

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Авиакомпания S7 выкупила акции Бердского электромеханического завода
13 Мар 2023, 07:46

Новосибирская авиакомпания S7 выкупила часть акций Бердского электромеханического завода (АО «БЭМЗ»), который, в том числе работает на оборонный сектор. Речь идет о не менее 8%.

Председатель совета директоров АО «БЭМЗ», экс-депутат новосибирского заксобрания Виктор Осин продал свои акции авиакомпании S7. Об этом он рассказал «Бердск-Онлайну.

Осин отказался назвать сумму сделки и количество акций. По его словам, у «БЭМЗ» более 1000 акционеров, и никто не имел контрольного пакета. Продавали ли акции другие совладельцы, не уточняется.

Но в официальной отчетности АО «БЭМЗ» за 2022 год, на которую обратила внимание Тайга. инфо, говорится, что Виктору Осину принадлежало 7,85% акций предприятия. Столько же — у Анатолия Михули. По 19% акций принадлежали Владимиру Калганову и Леониду Кириллову. Таким образом, у этих четверых бизнесменов был контрольный пакет.

Кроме того, известно, что на 13 марта запланировано заседание совета директоров предприятия.

По сведениям «Курьер.Среда.Бердск», после продажи завод может возглавить экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.

АО «Бердский электромеханический завод» основан в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Сейчас компания выпускает продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации, а также электромеханические товары гражданского направления.

В состав АО «БЭМЗ» входят ООО «Электроприборы-БЭМЗ», ООО «Ксилема», ООО «БЭМЗ-Тара» и ООО «БЭМЗ-Энергосервис».


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