Житель Красноярского края получил восемь лет за попытку сжечь подругу заживо на глазах детей

Мужчину из Канска признали виновным в попытке жестокого убийства сожительницы. Он поджег ее на глазах детей.

Канский городской суд признал 36-летнего местгного жителя виновным в покушении на убийство 31-летней сожительницы с особой жестокостью общественно опасным способом (ч. 3 ст. 30, пункты «д, е» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, мужчина поссорился с женщиной из-за того, что она «часто употребляла девушкой спиртные напитки». Он облил ее горючей жидкостью и поджег.

«При этом мужчина понимал, что в деревянном доме находятся малолетние дети потерпевшей 2012 и 2018 года рождения, знакомая девушки со своим малолетним ребенком, что огонь может неконтролируемо распространиться по всему дому, и это представляет опасность для всех находящихся в помещении лиц, однако относился к этому безразлично», — считало обвинение.

Пока женщина горела, мужчина наблюдал за ней, сидя за столом. Она осталась жива, потому что смогла снять с себя горящую одежду и потушить ее.

Пострадавшая получила ожоги около 21% поверхности тела.

Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.