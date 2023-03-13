Житель Красноярского края получил восемь лет за попытку сжечь подругу заживо на глазах детей

13 Мар 2023, 09:29

Мужчину из Канска признали виновным в попытке жестокого убийства сожительницы. Он поджег ее на глазах детей.

Канский городской суд признал 36-летнего местгного жителя виновным в покушении на убийство 31-летней сожительницы с особой жестокостью общественно опасным способом (ч. 3 ст. 30, пункты «д, е» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, мужчина поссорился с женщиной из-за того, что она «часто употребляла девушкой спиртные напитки». Он облил ее горючей жидкостью и поджег.

«При этом мужчина понимал, что в деревянном доме находятся малолетние дети потерпевшей 2012 и 2018 года рождения, знакомая девушки со своим малолетним ребенком, что огонь может неконтролируемо распространиться по всему дому, и это представляет опасность для всех находящихся в помещении лиц, однако относился к этому безразлично», — считало обвинение.

Пока женщина горела, мужчина наблюдал за ней, сидя за столом. Она осталась жива, потому что смогла снять с себя горящую одежду и потушить ее.

Пострадавшая получила ожоги около 21% поверхности тела.

Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться» Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»
Последние материалы
13 Мар, 13:29
18-летнего жителя Тувы обвинили в расстреле 17-летнего
13 Мар, 12:53
Новосибирский экс-губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод
13 Мар, 12:16
СК не стал проверять исчезновение пострадавшего от пыток иркутского заключенного, которого могли увезти на «спецоперацию»
13 Мар, 12:00
Новосибирское правительство объяснило выселение детской киностудии ради Минобороны «призывными мероприятиями»
13 Мар, 10:16
Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования