Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
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Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области. В качестве предварительной версии в МЧС назвали «шалость».
Восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик погибли во время пожара в двухквартирном доме в поселке Пролетраский Ордынского района, сообщили в СК РФ по Новосибирской области. По предварительной версии, детей оставили без присмотра.
«В Ордынском районе погибшие дети находились дома одни, предположительная причина пожара — шалость детей с огнем», — сказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в облправительстве 13 марта.
Уголовное дело возбудили по по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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