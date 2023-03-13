18-летнего жителя Тувы обвинили в расстреле 17-летнего

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Подростка убили в Туве. Под подозрение попал его восемнадцатилетний знакомый.

Тело 17-летнего молодого человека нашли в частном доме в селе Межегей, сообщили в СК РФ по Туве. Подозреваемым стал 18-летний житель села Бай-Хаак.

«По версии следствия, 13 марта в частном доме на почве ранее возникших в ходе конфликта личных неприязненных отношений подозреваемый выстрелил из ружья в сторону несовершеннолетнего, который скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Телеканал «РЕН-ТВ» утверждал, что стрелявшим якобы был студент, а убитый подросток перед смертью «стучался в его дверь и чуть ли не вышибал ее».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.