Лесные пожары начались в регионах Сибири

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Лесные пожары начались в регионах Сибири
14 Мар 2023, 06:05

Пожары зафиксированы в лесах четырех регионов России с 6 по 12 марта. Среди них — Республика Алтай и Забайкалье. 13 марта под Читой ликвидировали пожар площадью 20 га, его причиной назвали человеческий фактор — это уже не первое возгорание в регионе в новом сезоне.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за неделю, с 6 по 12 марта 2023 года, лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали в 4 регионах России 8 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем 69 га», — говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Возгорания были зафиксированы в Адыгее, Дагестане, Республике Алтай и Забайкальском крае.

13 марта лесной пожар действовал в Забайкальском крае — в Читинском районе. «Площадь, пройденная огнем, составила 20 гектаров. Причина возгорания — человеческий фактор, — сообщили в минприроды региона. — Всего с начала пожароопасного сезона на территории Забайкальского края зарегистрировано шесть лесных пожаров».

В 28 муниципальных образованиях Забайкальского края введен особый противопожарный режим.


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