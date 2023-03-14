Прокуратура проверит срыв контракта на ремонт лестницы на Речном вокзале Новосибирска

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Прокуратура проверит срыв контракта на ремонт лестницы на Речном вокзале Новосибирска
14 Мар 2023, 07:14

В Новосибирске сорван ремонт лестницы у Речного вокзала. Подрядчик получал контракты от полиции, Росздравнадзора и центра вирусологии «Вектор». Прокуратура начала проверку.

«Организована проверка по публикации в СМИ о срыве исполнения контракта по ремонту лестницы на Речном вокзале», — сообщили в региональной прокуратуре.

Контракт на ремонт лестницы был подписан между муниципальным учреждением «ДЭУ №1» и новосибирским ООО «Галактика» за 778,6 тыс. рублей. Работы должны были выполнить до 31 января 2023 года, но лестницу так и не реконструировали, а в марте ограждения сняли, и люди снова стали ходить по разрушенным ступеням.

ООО «Галактика» также получала контракты на «ремонт путей эвакуации» в отделе МВД по Сузунскому району Новосибирской области, на расселение людей из аварийного жилья в Томске (договоры уже расторгнуты), на ремонт помещений томского филиала Росздравнадзора и отмостки одного из корпусов центра вирусологии «Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово.

Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Константину Попову из Томской области. У него были и другие компании в сфере строительства и займов, но все они уже ликвидированы.


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