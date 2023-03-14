S7 запускает полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска

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S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай — из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая.

Рейсы Иркутск-Пекин будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам, сообщила пресс-служба авиакомпании. Время в пути составит 3−3,5 часа.



Рейсы Новосибирск-Урумчи будут выполняться раз в неделю. Вылет из Новосибирска в субботу, обратно — в воскресенье. Время в пути — около 2,5 часов.

«Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск с удобными стыковками в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другими городами маршрутной сети S7 Airlines», — считают в авиакомпании.

Стоимость билета из Новосибирска в Урумчи на 27 мая, по данным сайта перевозчика, начинается от 15 280 рублей.