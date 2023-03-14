S7 запускает полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска

© Тайга.инфо
S7 запускает полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска
14 Мар 2023, 08:00

S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай — из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая.

Рейсы Иркутск-Пекин будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам, сообщила пресс-служба авиакомпании. Время в пути составит 3−3,5 часа.

Рейсы Новосибирск-Урумчи будут выполняться раз в неделю. Вылет из Новосибирска в субботу, обратно — в воскресенье. Время в пути — около 2,5 часов.

«Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск с удобными стыковками в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другими городами маршрутной сети S7 Airlines», — считают в авиакомпании.

Стоимость билета из Новосибирска в Урумчи на 27 мая, по данным сайта перевозчика, начинается от 15 280 рублей.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля «Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля
Последние материалы
14 Мар, 10:39
Красноярский омбудсмен признал превышение потерь в «спецоперации» по сравнению с войной в Афганистане
14 Мар, 10:08
86-летнюю пенсионерку задушили в новосибирском Академгородке из-за «бытовых разногласий»
14 Мар, 09:06
Перевозки угля в Китай через границу в Забайкалье выросли в четыре раза
14 Мар, 08:45
Имущество семьи депутата в Омской области обратили в доход государства
14 Мар, 08:00
S7 запускает полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования