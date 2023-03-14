Осужденный по делу о хищении 2 млрд на госконтрактах новосибирской больницы выйдет из колонии по УДО

© kremlin.ru. Евгений Покушалов

Осужденный за растрату почти 2 млрд бывший заместитель директора новосибирской клиники Мешалкина Евгений Покушалов выйдет из колонии досрочно. Ранее он просил поддержки у президента РФ Владимира Путина.

Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замдиректора клиники Мешалкина (НМИЦ) Евгения Покушалова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд постановил: ходатайство удовлетворить, <…> Покушалова из ИК-3 условно-досрочно освободить», — цитирует агентство судью Елену Лахину.

В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Покушалова приговорил Покушалова к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей по делу о хищении почти 2 млрд рублей.

Суд установил, что в 2015—2019 годах Евгений Покушалов вместе с руководителями коммерческих организаций создал для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах клиники Мешалкина по госконтрактам на общую сумму более 7,8 млрд рублей.

«Ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам», — считало обвинение.

Дело Покушалова слушалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, хотя сначала заявлял о невиновности.

После приговора Покушалов обратился с письмом к Путину. На четырех страницах он перечислил свои достижения в области медицины и попросил президента «принять участие» в его судьбе.