Имущество семьи депутата в Омской области обратили в доход государства

Суд обратил в доход государства квартиру, приобретенную супругой депутата из Тевризского района Омской области. Пара не смогла объяснить, где взяла деньги на покупку жилья и автомобиля.

По данным прокуратуры, депутат Совета Тевризского района и его супруга приобрели автомобиль и квартиру в Омске общей стоимостью 8,5 млн рублей «на неподтвержденные доходы».



«Вопреки закону сведения о расходах в установленном порядке депутат не представил, при этом стоимость приобретенного имущества существенно превысила совокупный доход его и супруги за 3 года, предшествующих совершению сделки, — пояснили в областном ведомстве. — В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении данного имущества в доход государства».

Суд первой инстанции оставил заявленные исковые требования без удовлетворения. Однако решение удалось оспорить — Омский областной суд постановил обратить в доход Российской Федерации принадлежащую семье депутата квартиру.