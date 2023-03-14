Перевозки угля в Китай через границу в Забайкалье выросли в четыре раза

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Перевозки угля в Китай через границу в Забайкалье выросли в четыре раза
14 Мар 2023, 09:06

Через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия на российско-китайской границе с начала года, по состоянию на 6 марта, перевезено на 57% больше товаров, чем за аналогичный период 2022 года.

«Российский экспорт через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в основном представлен железной рудой, лесопиломатериалами, химическими удобрениями, зерном и углем. Объем перевалки последнего с начала года увеличился почти в четыре раза, достигнув порядка 200 вагонов день», — сообщает Генконсульство России в Харбине.

Общий грузооборот погранперехода достиг 3,3 млн тонн, ввоз товаров из России увеличился почти в два раза — до 2,9 млн тонн.


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