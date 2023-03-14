86-летнюю пенсионерку задушили в новосибирском Академгородке из-за «бытовых разногласий»

© ГУ МВД по Новосибирской области
86-летнюю пенсионерку задушили в новосибирском Академгородке из-за «бытовых разногласий»
14 Мар 2023, 10:08

Жителя Новосибирска подозревают в жестоком убийстве престарелой женщины. Он мог попытаться поджечь жилье, чтобы скрыть следы.

Тело 86-летней женщины нашли в квартире дома по улице Терешковой в новосибирском Академгородке. В помещении были следы возгорания, рассказали в региональном управлении МВД 14 марта.

Подозреваемым стал ранее судимый 69-летний сосед пенсионерки.

«Фигурант пришел в гости к женщине, с которой ранее периодически общался, и в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ей множественные телесные повреждения и задушил, — считает следствие. — Затем мужчина вернулся в свое жилье, а утром на следующий день вернулся с целью скрыть следы преступления, инсценировал ограбление, устроил в квартире погром, взял личные вещи, а затем поджег помещение».

Ссора могла произойти из-за «бытовых разногласий», уточнили в СК РФ по Новосибирской области. Для поджога использовался керосин.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК (убийство). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля «Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля
Последние материалы
14 Мар, 10:39
Красноярский омбудсмен признал превышение потерь в «спецоперации» по сравнению с войной в Афганистане
14 Мар, 10:08
86-летнюю пенсионерку задушили в новосибирском Академгородке из-за «бытовых разногласий»
14 Мар, 09:06
Перевозки угля в Китай через границу в Забайкалье выросли в четыре раза
14 Мар, 08:45
Имущество семьи депутата в Омской области обратили в доход государства
14 Мар, 08:00
S7 запускает полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования