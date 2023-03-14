86-летнюю пенсионерку задушили в новосибирском Академгородке из-за «бытовых разногласий»

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Жителя Новосибирска подозревают в жестоком убийстве престарелой женщины. Он мог попытаться поджечь жилье, чтобы скрыть следы.

Тело 86-летней женщины нашли в квартире дома по улице Терешковой в новосибирском Академгородке. В помещении были следы возгорания, рассказали в региональном управлении МВД 14 марта.

Подозреваемым стал ранее судимый 69-летний сосед пенсионерки.

«Фигурант пришел в гости к женщине, с которой ранее периодически общался, и в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ей множественные телесные повреждения и задушил, — считает следствие. — Затем мужчина вернулся в свое жилье, а утром на следующий день вернулся с целью скрыть следы преступления, инсценировал ограбление, устроил в квартире погром, взял личные вещи, а затем поджег помещение».

Ссора могла произойти из-за «бытовых разногласий», уточнили в СК РФ по Новосибирской области. Для поджога использовался керосин.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК (убийство). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.