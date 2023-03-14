Тезка судимого за то, что подарил другу порох, новосибирца погиб в «спецоперации»

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Тезка судимого за то, что подарил другу порох, новосибирца погиб в «спецоперации»
14 Мар 2023, 12:38

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Стало известно о смерти мужчины, полный тезка которого был судим по статье о сбыте взрывчатых материалов.

Вахит Абайдулин, 1979 года рождения, погиб в «спецоперации» 23 января 2023 года, сообщила администрация Чановского района Новосибирской области во «ВКонтакте».

Никаких подробностей из жизни Абайдулина не приводится.

При этом в 2017 году Венгеровский районный суд приговорил Вахита Абайдулина к 1,5 годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). А в 2022-м он был признан виновным по ч. 2 ст. 222.1 УК (незаконный сбыт взрывчатых веществ).

Из апелляции на второе решение суда следует, что Абайдулин нашел банку с надписью «Порох бездымный „Сокол“» на берегу реки Тартас. Внутри было 113,2 грамма пороха. В сентябре 2021 года он подарил банку знакомому охотнику.

Силовики нашли порох нашли в феврале 2022 года во время обыска у знакомого (обстоятельства этого дела в приговоре не уточняются). Абайдулин признал вину и получил 3 года и 8 месяцев колонии строгого режима.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 162−163.

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