Омский мобилизованный вернулся домой из-за похорон матери, и теперь его посадят в колонию

Мобилизованный из Омской области покинул расположение части, чтобы поддержать отца из-за смерти своей матери. Он не вернулся на службу в срок и получил 1,5 года колонии-поселения.

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело местного жителя Дениса Гаврилова, который был мобилизован осенью 2022 года. Его обвинили по ч. 3.1 ст. 337 УК (самовольное оставление места службы в период мобилизации).

По версии следствия, командование предоставило мужчине отпуск из-за смерти матери и необходимости поддержать своего отца. Но он не вернулся в срок.

В ноябре он пришел в военный следственный отдел по омскому гарнизону. В суде мужчина полностью признал вину.

В итоге суд изменил категорию преступления с тяжкой на среднюю и приговорил Гаврилова к 1,5 годам колонии-поселения. Защита уже обжаловала решение, следует из карточки дела.

