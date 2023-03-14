Путин оправдал сложности с газификацией Сибири: «У нас за Уралом проживает 12 млн человек»

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Владимир Путин заявил, что в России «за Уралом проживает 12 млн человек». Этим он оправдал сложности с газификацией Сибири и Дальнего Востока. Но людей в этих регионах значительно больше.

Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод. Он встретился с несколькими людьми, представившимися сотрудниками предприятия и, как утверждал Кремль, в прямом эфире ответил на их вопросы. Один из них касался проблем Улан-Удэ с экологией и сроков возможной газификации Бурятии (стрим публиковал Кремль в своем телеграм-канале, запись имеется в распоряжении Тайги.инфо).

«Порядка 15 лет проблема с газификацией не решается. Хотелось бы получить какие-то конкретные указания и решения в части газификации нашего региона, — сказал один из участников встречи. — Вот есть проект газопровода „Сила Сибири-2“, он проходит через Иркутскую область, немного затрагивает отдаленные районы Бурятии и прямиком уходит в Монголию. Поэтому хотелось бы, чтобы вы об этом сказали».

«Газовая трубопроводная система Советского Союза складывалась… просто восток страны не развивался в этом плане. Здесь не было газотранспортных сетей. Всё развивалось в европейской части, — уверял Путин. — Но поскольку сейчас у нас и во Владивосток идет труба, и здесь. <…> И у „Газпрома“ вообще есть идея соединить европейскую систему газопроводов и дальневосточную систему. С учетом того, что „Сила Сибири-2“ назревает, все это делает привлекательным развитие газотранспортной системы».

При этом Путин подчеркнул, что экспортные цены на газ «гораздо выше», чем «цены внутри страны». Поэтому газифицировать Бурятию имеет смысл, если будет «экспортная труба». Он также сказал, что средняя газификация по России составляет около 73%.

«Восточная часть [России] не развивалась раньше вообще, так исторически сложилось, — вдруг добавил Путин. — Думаю, что понятно почему. У нас за Уралом проживает 12 млн человек. К каждому населенному пункту очень трудно и не подтащить трубу».

Какие именно регионы Путин имел ввиду, он уточнять не стал. При этом численность населения в Дальневосточном федеральном округе оценивается около 8 млн человек, в Сибирском федеральном округе — более 16,5 млн жителей.

Кроме того, территориально «за Уралом» находится и Тюменская область (с ее газом и нефтью), входящая в Уральский федеральный округ. Там проживает еще более 3,8 млн человек.

Ранее о том, что «Сибирь живет без газа», прямо заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«На протяжении последних пяти лет мы слышим разговоры о „Силе Сибири-2“. Если это произойдет, то магистральный газопровод в итоге будет проложен в 50 км от краевой столицы, это означает газификацию двух третей нашего населения. Нам нужен ответ, придет газ сюда или нет? Мы не можем бесконечно ждать, и если его не будет мы должны сказать населению, что мы обязаны ориентироваться на другие источники энергии», — говорил Усс на «Красноярском экономическом форуме» в марте.

Напомним, что газ «за Уралом» добывают, например, в Тюменской, Омской, Томской, Иркутской областях, Красноярском крае и Якутии.