Сотрудники Wildberries начали массовую забастовку в Сибири

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В Бурятии и Забайкалье началась забастовка сотрудников пунктов выдачи заказов Wildberries. Акция протеста проходит и в Барнауле.

Часть пунктов выдачи заказов Wildberries не открылись в Бурятии, передает местный паблик «Весь Улан-Удэ». На дверях висит изображение qr-код, отсканировав который, можно ознакомиться с проблемой или позвонить в техподдержку.

Сотрудники протестуют против введенной в марте новой системы штрафов, предполагающей, что если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь, то вся ее стоимость удерживается с сотрудника пункта выдачи.

В Забайкалье уже бастуют сотрудники филиалов в Агинском, Балее, Забайкальске, Петровске-Забайкальском и Первомайске. В Чите не работает сразу 14 пунктов выдачи заказов — они напрямую принадлежат владелице маркетплейса Татьяне Бакальчук, передает «Чита.ру».

В Барнауле забастовка началась еще 14 марта. Не работали несколько пунктов выдачи, сообщало «Сибирьмедиа». В одном из пунктов выдачи повесили объявление: «Пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату». Другие пункты забаррикадировали окна коробками, чтобы «не ломились посетители».

«Мы написали в чат руководителю филиала. Нам сказали, что если мы закроемся, то будет наказание от штрафов до увольнения. Но с такими долгами это уже не страшно. Штрафом больше — штрафом меньше… Мы закрылись одни из первых, точно знаю, что закрыт пункт на Льва Толстого, — рассказала сотрудница одного из пунктов в Барнауле. — Очень много приходит бракованного товара. Разбитое, разлитое, недокомплекты. Раньше мы отправляли назад и могли оспорить, что это не наша вина. А сейчас мы не можем оспорить, и это вешают на нас полной стоимостью. На мне сейчас висит 30 тысяч за коробки, которые от меня уехали еще в феврале».

Общая забастовка в регионах запланирована именно на 15 марта, говорилось в чатах сотрудников. В Wildberries пытались отрицать сами факты подготовки забастовок

Генпрокуратура отреагировала на заявления о забастовке. Ведомство начало проверку «по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».

На этом фоне Wildberries ввел очередные штрафы — 100 тыс. рублей для владельцев пунктов выдачи заказов за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации» и информации, «которая выражает неуважительное и негативное отношение» к компании. Еще 100 тыс. рублей для пунктов, участвующих в забастовке.

Фото t.me/sibirmedia