Ушедший из армии при мобилизации томский прапорщик получил 5,5 лет условно

15 Мар 2023, 08:49

Томский суд признал прапорщик виновным в самоволке во время мобилизации. Он получил условный срок.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Андрея Крохалева. Его обвиняли по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части дольше месяца в период мобилизации), говорится в карточке дела

Военнослужащий не прибыл на службу 15 августа. Только 18 ноября Крохалев сам вернулся в часть, считает следствие, рассказали в пресс-службе суда.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам колонии условно с испытательным сроком в 2 года.


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