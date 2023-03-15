Ушедший из армии при мобилизации томский прапорщик получил 5,5 лет условно
15 Мар 2023, 08:49
Томский суд признал прапорщик виновным в самоволке во время мобилизации. Он получил условный срок.
Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Андрея Крохалева. Его обвиняли по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части дольше месяца в период мобилизации), говорится в карточке дела
Военнослужащий не прибыл на службу 15 августа. Только 18 ноября Крохалев сам вернулся в часть, считает следствие, рассказали в пресс-службе суда.
Суд приговорил мужчину к 5,5 годам колонии условно с испытательным сроком в 2 года.
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