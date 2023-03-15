Ушедший из армии при мобилизации томский прапорщик получил 5,5 лет условно

Томский суд признал прапорщик виновным в самоволке во время мобилизации. Он получил условный срок.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Андрея Крохалева. Его обвиняли по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части дольше месяца в период мобилизации), говорится в карточке дела

Военнослужащий не прибыл на службу 15 августа. Только 18 ноября Крохалев сам вернулся в часть, считает следствие, рассказали в пресс-службе суда.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам колонии условно с испытательным сроком в 2 года.