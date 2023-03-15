Неразрешенную добавку нашли в твороге «Алтайская бурёнка»

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Подозрительный фермент нашли в твороге производства «Алтайской бурёнки». Продукт обнаружили при проверке одной из красноярских больниц.

В пробе творога «Алтайская бурёнка» с массовой долей жира 9% найдена микробная трансглутаминаза, сообщили в красноярском управлении Россельхознадзора 15 март. Этого фермента нет в списке разрешенных к использованию добавок, подчеркнули в ведомстве.

Товар нашли в одной из больниц на территории Канска.

«Микробная трансглутаминаза — это фермент, который имитирует действие природной трансглутаминазы и вырабатывается микробами в промышленных масштабах. Основным действием данного фермента является „склеивание“ разного типа белков на молекулярном уровне, что позволяет ему „сшивать“ кусочки сырья, восстанавливая крупные куски из мелких. Также фермент удерживает сок, жир и дополнительно вносимую влагу в продуктах, — рассказали в Россельхознадзоре. — Данная добавка отсутствует в списке разрешенных ферментных препаратов при производстве пищевой продукции, определенных в техническом регламенте, тем самым вызывая сомнение в ее безопасности».

ООО «Алтайская бурёнка» зарегистрировано в Барнауле. Это крупный производитель молочных продуктов. Выручка компании в 2021 года составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — около 50 млн. Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Юрию Глумову.

