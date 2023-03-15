Суд утвердил аренду земли, где жители хотят сквер для участников «спецоперации». Мэрия Новосибирска разрешила там ларьки

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Мэрия Новосибирска проиграла дело о запрете на строительство ларьков на месте территории, планировавшейся под сквер. Жители просят посвятить его участникам «спецоперации» в Украине. Но у властей есть все возможности изменить ситуацию, считают активисты.

Седьмой апелляционный суд оставил в силе решение новосибирского арбитража, по которому были признаны незаконными действия мэрии, расторгнувшей договор на строительство киосков в микрорайоне МЖК. Документы опубликованы в электронной картотеке суда.

В 2022 году ООО «Альфа Девелопмент» подало иск к мэрии о признании незаконным отказов на исполнение двух договоров по размещению нестационарных объектов на улице Высоцкого. Компания обратила внимание суда, что сделка была разорвана в одностороннем порядке, и арбитраж встал на сторону бизнесменов. Теперь решение подтверждено в апелляции.

Конфликт вокруг территории длится еще с 2021 года. Напомним, жители микрорайона МЖК провели митинг против строительства торгового павильона на месте будущей парковой зоны. Акция собрала около 400 человек, на ней выступили депутаты Сергей Конько и член фракции «ЕР» в горсовете Александр Мухарыцин. При этом фирму «Альфа Девелопмент» через владельца ассоциируют с другим депутатом горсовета Андреем Любавским (КПРФ).

Мэр Анатолий Локоть публично был недоволен ситуацией. После митинга он объявил о приостановке на месяц размещение нестационарных торговых объектов на территории всего города и поручил чиновникам провести мониторинг действующих ларьков, а в администрации Октябрьского района признали, что территория МЖК и так перенасыщена торговыми объектами.

«Я несколько раз ставил задачу не увеличивать, а сокращать там количество нестационарных объектов. Выглядит это всё как барахолка, — уверял в ноябре 2021 года Локоть. — На митинг вышли конкретные люди, и объяснить им, почему в этом хаосе ларьков мы ставим еще один, я не могу! Потому что ставил совсем другую задачу. В течение месяца мое поручение должно быть исполнено. А затем посмотрим, куда двигаться дальше».

Впрочем, глава района Александр Колмаков осторожно обращал внимание, что территория вообще-то не предполагала глобального озеленения и не была особой зеленой зоной. Из-за теплотрасс там возможно только точечное озеленение.

Прошло почти полтора года с обещания Локтя, и в итоге стороны вернулись к изначальной ситуации. Бизнесмены могут законно строить ларьки, только теперь их полномочия закреплены и судами, которые мэрия ожидаемо проиграла. Как отметил один из собеседников редакции, поспешные действия со стороны департамента потребительского рынка под руководством Виталия Витухина по расторжению договора аренды с «Альфа Девелопмент» и не могли привести к иному решению суда. По сути один департамент сначала выдал разрешение на строительство ларьков, потом расторг договор, а потом отправился в суд «защищать» территорию под сквер.

Но на этом фоне появилась очередная инициатива части жителей МЖК — сделать на улице Высоцкого сквер тематическим и «посвятить его героям специальной военной операции». Каким именно, не уточняется.

«Считаем, что это будет вкладом в поддержание духа патриотизма, а также для напоминания всем жителям нашего микрорайона, как важен мир. <…> Рядом со сквером находится храм, где уже отпевали наших бойцов», — говорится в обращении жителей к главе администрации Октябрьского района (имеется в распоряжении редакции).

Обращения также направлены мэру Анатолию Локтю и губернатору Андрею Травникову. Более того, осенью 2022 года проводились совещания с участием чиновников и прокуратуры, где была разработана «дорожная карта» о подготовке к строительству сквера.

По словам местных активистов, мэрия должна подготовить новое расторжение договора, что займет определенное время, которое можно было бы потратить на изменение проекта благоустройства сквера. С другой стороны, «Альфа Девелопмент» может уже вскоре начать строить киоски.

Построить сквер — вполне в силах мэрии, просто нужна политическая воля, считает источник Тайги. инфо, знакомый с ситуацией. Уже сейчас мэрия может начать работу по подготовке нужного постановления, затем после снятия обеспечительных мер с участка администрация должна начать процедуру расторжения договора, уведомив об этом бизнесменов должным образом. Параллельно власти должны перезонировать территорию.