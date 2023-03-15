Житель Барнаула поссорился с отцом из-за громкого разговора по телефону и убил его

© СК по Алтайскому краю
Житель Барнаула поссорился с отцом из-за громкого разговора по телефону и убил его
15 Мар 2023, 12:44

21-летний житель Барнаула предстанет перед судом за убийство. Жертвой стал его отец, сделавший сыну замечание из-за громкого разговора по телефону.

Барнаульские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, в конце декабря 2022 года молодой человек находился дома совместно со своими родителями. В какой-то момент зазвонил телефон и он стал громко разговаривать по нему, что не понравилось его отцу, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта молодой человек нанес несколько ножевых ранений отцу, от которых он скончался на месте происшествия», — рассказали в СК по Алтайскому краю.

Молодой человек в ходе предварительного следствия вину признал частично — он пояснил, что не имел умысла на убийство отца.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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