50-этажные высотки появятся в Кемерове

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50-этажные высотки появятся в Кемерове
15 Мар 2023, 15:27

Высотные дома построят в Кемерове. Жилой комплекс рядом с Московской площадью обещают в 25−50 этажей.

В Кемерово планируется строительство двух ЖК на Притомском проспекте. По данным мэрии, высота домов достигнет 50 этажей.

«На территории рядом с Московской площадью планируется строительство жилого комплекса переменной этажности от 25 до 50 этажей», — говорится в ответе администрации города на странице губернатора региона на вопрос одного из пользователей.

Ранее сообщалось, что разработан план застройки жилого комплекса по адресу Притомский проспект, 18. В ЖК будет 1 525 квартир, парк развлечений, термальный комплекс, подземный паркинг и детский сад на 140 мест. Строительство начнется в конце 2023 года.

Второй многофункциональный ЖК предполагается разместить на Притомском проспекте, 23. К концу мая ожидается получение разрешения на строительство.


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