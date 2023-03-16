Новосибирских студентов заставляют идти в военкоматы

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Новосибирских студентов пытаются заставить прийти в военкомат, угрожая полицией. В военкомате журналистам говорят про «сорок» и о том, как пресс-служба Центрального военного округа может «потрещать».

Студентам Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) прислали уведомления с требованием явиться в военкомат. Их назвали «оповещения о вызове повесткой в военный комиссариат», следует из письма, которое опубликовал НГС.



Руководство вуза уверяет, что с содержанием повестки можно ознакомится в «кабинете обучающегося». Но, напомним, что повестка вручается только лично под расписку работником военкомата (или по месту работы/учебы — руководителем или другим уполномоченным лицом в организации).

В письме также говорится, что студенты должны сами «получить повестку военного комиссариата под расписку во 2-м отделе НГТУ в течение трех рабочих дней с момента получения данного сообщения». В противном случае им угрожают «обращением в органы внутренних дел» в соответствии со 2 пунктом статьи 31 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

«Вуз ссылается на 2 пункт статьи 31 № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“. Но там сказано, что повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы). То есть, студент не обязан никуда являться, если он не подписал повестку», — напоминает «Гроза».

В военкомате Новосибирской области не стали говорить с журналистами, заявив, что пресс-служба Центрального военного округа может «потрещать»: «Я не могу комментировать слухи, которые вам какая-то сорока принесла на хвосте. Позвоните в пресс-службу Центрального военного округа, они с вами как коллеги-журналисты могут и потрещать».

Студенты обладают отсрочкой от призыва в армию.

UPD: Повестки с требованием явиться в военкомат были вручены 32 студентам, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе НГТУ. Это объяснили сверкой документов и прохождением медкомиссии.

«Оповещение происходит через Центр информатизации университета и личный кабинет студента. Повестка может быть вручена для актуализации данных в военном комиссариате, медицинского освидетельствования призывной комиссией, для уточнения сведений воинского учета либо для прохождения воинской службы. Такая работа является плановой», - уверяют в вузе.