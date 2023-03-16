Новосибирская облбольница прекращает прием беременных

© Кирилл Канин
Новосибирская облбольница прекращает прием беременных
16 Мар 2023, 06:44

Новосибирская областная больница прекращает прием беременных и рожениц из левобережья. Решение принято под предлогом «санитарно-эпидемиологического режима», а женщин повезут на другой конец города.

«В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в акушерских стационарах приказываю главному врачу <…> Новосибирской областной клинической больницы <…> приостановить прием беременных, рожениц, родильниц с 22 недель до 33 недель 6 дней, проживающих в Кировском, Ленинском, Советском районах Новосибирска», — говорится в проекте приказа министра здравоохранения Константина Хальзова, опубликованном на сайте минздрава.

Отметим, что проект документа размещен 15 марта. Хотя в самом проекте приказа сказано, что он действует с утра того же 15 марта «до особого распоряжения».

Женщин хотят вывезти в Новосибирский клинический перинатальный центр, который находится на другом конце города от облбольницы, на улице Лежена.

Облбольницу возглавляет депутат заксобрания Анатолий Юданов («Единая Россия»).


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