Новосибирское заксобрание потребует моратория на скандальный федеральный закон

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Новосибирское заксобрание потребует моратория на скандальный федеральный закон
16 Мар 2023, 07:15

Новый федеральный закон «О побочных продуктах животноводства» угрожает аграриям. Могут закрыться сотни хозяйств в Сибири. Депутаты новосибирского парламента потребуют ввести мораторий на его исполнение.

В России вступил в силу закон «О побочных продуктах животноводства», по которому хранение «побочных продуктов» (навоза, стоков, подстилки и т. д.) допускается только на специализированных площадках. В противном случае предусмотрены штрафы для компании до 350 тыс. и приостановка работы на три месяца.

Даже по мнению начальника Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александра Баёва, выполнение требований нового закона представляет серьезную проблему для аграриев. «Скорее всего, [крупные корпорации] „Ирмень“, „Русское поле“, „Сибирская нива“ — справятся, а остальные — нет, — заявил он на заседании аграрного комитета новосибирского заксобрания. — Сегодня действует мораторий на проверки, на 2023 год он продлён. Но дальше прокуратура будет смотреть, как выполняются требования этого закона. Конкретный сельхозпроизводитель говорит: „Мне, чтобы сделать площадку необходимо вырезать всех коров“. Полагаю, что для того, чтобы закон заработал, нужны меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителяй».

Депутат заксобрания, гендиректор «Новосибирской продовольственной компании» Александр Тепляков ("СРПЗП") заявил, что «ни в одной стране мира нет такого жесткого закона»: «Мы более зелёные, чем „зелёные“ в Германии. Закон инициирован в интересах крупнейших холдингов. Что будет в итоге? Сотни хозяйств в Новосибирской области под угрозой закрытия!»

По словам Теплякова, Омская область уже прогнозируется резкое сокращение поголовья коров на 35 тыс. штук: «Сокращение поголовья — сокращение рабочих мест — сокращение сельского населения. Нужно подготовить серьёзное обоснование к введению моратория на требования этого федерального закона. Кемерово, Барнаул, Красноярск и Омск нас поддержат».

Глава аграрного комитета, единоросс Денис Субботин поддержал предложение на мораторий. Комитет планирует вынести заявление на сессию заксобрания, чтобы потом обратиться к Госдуме и федеральному правительству: «Вся Сибирь готова нас в этом поддержать».

Госдума и Совфед приняли скандальный закон еще летом 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал его.


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