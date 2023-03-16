Поставки зерна из Новосибирской области рухнули в два раза

© Тайга.инфо/Анастасия Кораблёва
Поставки зерна из Новосибирской области рухнули в два раза
16 Мар 2023, 07:31

Поставки зерна из Новосибирской области в другие регионы РФ и на экспорт сократились почти в два раза. Аграрии снижают посевные площади из-за «фатальной ситуации» на рынке, заявили депутаты.

Вывоз зерна за пределы Новосибирской области составил 56% по сравнению с показателями прошлого года, заявил замминистра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на заседании аграрного комитета заксобрания: «Встречались с таможней, с владельцами элеваторов. Ситуацию отрабатывали. Но Казахстан принимает только пять составов в сутки, больше — нет».

В сообщении заксобрания не уточняется временной период, о котором сказал Шинделов.

Из собранных в 2022 году 3,6 млн тонн зерна удалось продать только 61%, отметил депутат заксобрания Андрей Биль («Единая Россия»). То есть не реализованными остаются около 1,5 млн тонн.

«Вы [замминистра] говорите, аграрии неохотно кредитуются, а на что им кредитоваться? Неохотно технику приобретают? Да не на что им! Они на сегодня в таких рамках, что цена реализации ниже себестоимости», — заявил депутат.

По мнению другого депутата, гендиректора «Новосибирской продовольственной компании» Александра Теплякова «ситуация фатальная»: «Рынок этого года будет очень плохим для аграриев».

«Запасов особых у сельскохозяйственных предприятий нет, все деньги вложены в производство. Если ситуация с ценой не выправится, нам придется искать средства в бюджете области на дополнительную поддержку, — считает глава аграрного комитета Денис Субботин. — И в животноводстве, и в полеводстве все очень нехорошо. Придется продумывать спасательные меры».

Субботин подчеркнул, что цена продажи зерна уже ниже его себестоемости. Это приводит к тому, что аграрии уменьшают посевные площади и не заинтересованы в техническом перевооружении.

При этом 15 марта губернатор Андрей Травников встречался с сибирским полпредом президента Анатолием Серышевым и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. В официальном сообщении пресс-службы облправительства представлена благостная картина — Травников уверял, что область обеспечивает «многие другие регионы молоком и продукцией молочной переработки, зерном и другими продуктами растениеводства, овощами закрытого грунта, яйцом, свининой и мясом птицы».


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Поставки зерна из Новосибирской области рухнули в два раза
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