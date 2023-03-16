Сержант получил условный срок за избиение солдата в Забайкалье
16 Мар 2023, 08:01
В Забайкалье военнослужащий признан виновным в избиении солдата. Он получил условный срок.
Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта Алаша Дамбы. Его обвиняли по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия), говорится в карточке дела.
«Недовольный тем, что военнослужащий не выполнил приказ по выполнению уборки в комнате боевой подготовки, Дамба нанес ему пять ударов ладонями по лицу, после чего ударил ладонью по затылку», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Дамбу к 3 годам условно. Его также лишили на 1,5 года права занимать должности государственной службы.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Четверо омичей заболели корью Выборы мэра Новосибирска не отменят без публичных слушаний Брата уехавшего на «спецоперацию» забайкальца обвинили в жестоком убийстве его тещи и ограблении дома: 65 ножевых Сержант получил условный срок за избиение солдата в Забайкалье Поставки зерна из Новосибирской области рухнули в два раза
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo