Сержант получил условный срок за избиение солдата в Забайкалье

В Забайкалье военнослужащий признан виновным в избиении солдата. Он получил условный срок.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта Алаша Дамбы. Его обвиняли по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия), говорится в карточке дела.

«Недовольный тем, что военнослужащий не выполнил приказ по выполнению уборки в комнате боевой подготовки, Дамба нанес ему пять ударов ладонями по лицу, после чего ударил ладонью по затылку», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Дамбу к 3 годам условно. Его также лишили на 1,5 года права занимать должности государственной службы.