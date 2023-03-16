Брата уехавшего на «спецоперацию» забайкальца обвинили в жестоком убийстве его тещи и ограблении дома: 65 ножевых

© Пресс-служба Забайкальского крааевого суда
Брата уехавшего на «спецоперацию» забайкальца обвинили в жестоком убийстве его тещи и ограблении дома: 65 ножевых
16 Мар 2023, 08:30

Жителя Забайкальского края подозревают в жестоком убийстве тещи его брата. Тот уехал на «спецоперацию» в Украину, и мужчина воспользовался этим, чтобы ограбить его же квартиру.

Забайкальский краевой суд начинает рассматривать уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Борзи Владислава Якимова. Он дождался, пока его брат уедет на «спецоперацию», а жена брата со старшим сыном — в Читу, и решил ограбить их квартиру, считает следствие.

Женщина оставила своих младших детей трех и девяти лет с пожилой матерью. 4 марта 2022 года, как только Якимов проводил ее с вокзала, он отправился в дом семьи брата, привела пресс-служба суда версию обвинения.

«Он переоделся в камуфляж, надел маску черного цвета с прорезями для глаз, вооружился ножом и проник в дом, — считает следствие. — На шум вышла пожилая женщина, которую он несколько раз ударил ножом, и, думая, что убил ее, стал обыскивать шкафы в поисках денег. Затем он услышал голос бабушки, которая звала старшего внука. Он зашел в комнату и увидел, что дети спят на кровати, а женщина пытается дотянуться до телефона. Тогда он стал добивать ее, ударив ножом не менее 10 раз, нанося удары по всему телу. Бабушка пыталась оказать ему сопротивление, хватая за ноги. Тогда он пнул ее ногой по лицу и ударил ножом в область шеи, чтобы добить наверняка, и стал дальше искать деньги».

Но бабушка все еще подавала признаки жизни. Тогда он в третий раз стал наносить ей удары ножом. Всего эксперты насчитали 65 ранений.

В итоге брат военнослужащего забрал мобильные телефоны, флеш-карты, электроинструменты, а также мясо, конфеты, фрукты, печенье, мороженое и пачку слоеного теста.

«Обшаривал дом он почти шесть часов, проверяя каждый карман одежды. Один из маленьких детей просыпался несколько раз и выходил на кухню попить воды. Якимов видел его, но с ним не разговаривал, жестом показывал, чтобы тот вел себя тихо и шел спать. После, в укромном месте между бетонными плитами он спрятал сумку с похищенными вещами, которые в дальнейшем планировал продать», — рассказали в суде.

Мужчину обвиняют не только в разбое и убийстве (ст 162 и 105 УК), но и в вовлечении несовершеннолетнего в преступления (ст. 150 УК). По версии следствия, он оставил неназванного судом подростка на улице около ограды дома, чтобы тот следил за обстановкой.

Более того, Якимову также вменили кражу и изнасилование, совершенные несколькими днями ранее (ст. 158 и ст. 131 УК).

Владислав Якимов был ранее судим. В 2017 году Борзинский райсуд приговорил его к 3 годам условно за четыре кражи, в том числе из машин и фельдшерско-акушерского пункта, стекла в которых он предварительно разбил.

Забайкальский краевой суд начнёт рассматривать дело Якимова 28 марта в закрытом режиме.


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