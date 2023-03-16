Выборы мэра Новосибирска не отменят без публичных слушаний

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В Новосибирске пройдут публичные слушания по отмене выборов мэра. Только после этого вопрос вынесут на сессию горсовета.

Совет депутатов Новосибирска назначит публичные слушания по вопросу отмены выборов мэра. Эта процедура необходима перед внесением изменений в Устав города после того, как региональный парламент принял закон об отмене выборов главы Новосибирска.

Проекты решений опубликованы на сайте горсовета. Их рассмотрят на сессии 22 марта.

Напомним, депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово на сессии 20 февраля. Фракция «Единая Россия» голосовала «за», губернатор Андрей Травников также публично одобрил документ. Но это не означает, что выборы уже отменены — теперь горсовет Новосибирска должен изменить Устав города.

Для внесения изменений в Устав нужно сначала пройти публичные слушания, а потом — получить 2/3 голосов от общего состава горсовета, в котором, напомним, у «ЕР» нет необходимого большинства. Партии придется договариваться с другими политиками, поименный список которых всё равно станет известен после голосования.

Публичные слушания предлагается провести в большом зале мэрии 11 апреля в 10:00. Срок приема замечаний и предложений хотят ограничить 5 апреля.

В оргкомитет слушаний хотят ввести депутатов из «ЕР» Игоря Атякшева, Андрея Гудовского и Николая Тямина, Антона Тыртышного (КПРФ), начальника правового управления горсовета Ольгу Кондратенко, а также начальника правового департамента мэрии Маргариту Маслову и вице-мэра Геннадия Захарова (он числится в «Единой России»).

Мэров предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор. Новый порядок назначения вступит только после истечения срока полномочий действующих глав (в сентябре 2024 года).