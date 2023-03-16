Выборы мэра Новосибирска не отменят без публичных слушаний

© Предоставлено читателями
Выборы мэра Новосибирска не отменят без публичных слушаний
16 Мар 2023, 09:28

В Новосибирске пройдут публичные слушания по отмене выборов мэра. Только после этого вопрос вынесут на сессию горсовета.

Совет депутатов Новосибирска назначит публичные слушания по вопросу отмены выборов мэра. Эта процедура необходима перед внесением изменений в Устав города после того, как региональный парламент принял закон об отмене выборов главы Новосибирска.

Проекты решений опубликованы на сайте горсовета. Их рассмотрят на сессии 22 марта.

Напомним, депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово на сессии 20 февраля. Фракция «Единая Россия» голосовала «за», губернатор Андрей Травников также публично одобрил документ. Но это не означает, что выборы уже отменены — теперь горсовет Новосибирска должен изменить Устав города.

Для внесения изменений в Устав нужно сначала пройти публичные слушания, а потом — получить 2/3 голосов от общего состава горсовета, в котором, напомним, у «ЕР» нет необходимого большинства. Партии придется договариваться с другими политиками, поименный список которых всё равно станет известен после голосования.

Публичные слушания предлагается провести в большом зале мэрии 11 апреля в 10:00. Срок приема замечаний и предложений хотят ограничить 5 апреля.

В оргкомитет слушаний хотят ввести депутатов из «ЕР» Игоря Атякшева, Андрея Гудовского и Николая Тямина, Антона Тыртышного (КПРФ), начальника правового управления горсовета Ольгу Кондратенко, а также начальника правового департамента мэрии Маргариту Маслову и вице-мэра Геннадия Захарова (он числится в «Единой России»).

Мэров предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор. Новый порядок назначения вступит только после истечения срока полномочий действующих глав (в сентябре 2024 года).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля «Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля
Последние материалы
16 Мар, 10:33
Четверо омичей заболели корью
16 Мар, 09:28
Выборы мэра Новосибирска не отменят без публичных слушаний
16 Мар, 08:30
Брата уехавшего на «спецоперацию» забайкальца обвинили в жестоком убийстве его тещи и ограблении дома: 65 ножевых
16 Мар, 08:01
Сержант получил условный срок за избиение солдата в Забайкалье
16 Мар, 07:31
Поставки зерна из Новосибирской области рухнули в два раза
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования