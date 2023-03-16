Четверо омичей заболели корью
16 Мар 2023, 10:33
«Первые заболевшие корью (двое взрослых) приехали [в Омск] из Томска, где были в контакте с родственником, больным корью. Из-за отказа матери от вакцинации детей против кори в дальнейшем заболели два ребенка из домашнего очага», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100% случаев, напомнили в ведомстве.
Четыре человека заболели корью в Омске. Женщина отказалась от вакцинации детей.
«Первые заболевшие корью (двое взрослых) приехали [в Омск] из Томска, где были в контакте с родственником, больным корью. Из-за отказа матери от вакцинации детей против кори в дальнейшем заболели два ребенка из домашнего очага», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Последня вспышка кори в Омской области произошла в 2014 году.
Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100% случаев, напомнили в ведомстве.
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