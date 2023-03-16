Мэр-коммунист рассказал о строительстве 15 храмов в Новосибирске

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Мэр-коммунист рассказал о строительстве 15 храмов в Новосибирске
16 Мар 2023, 12:44

Мэр-коммунист Анатолий Локоть и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подписали план совместных мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности на 2023 год.

Как отмечает пресс-служба новосибирской митрополии, «особое внимание в документе уделено вопросам социальной поддержки населения, сохранению традиционных ценностей, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи».

На встрече мэр напомнил, что в городе возводится 15 новых храмов.

Митрополит Никодим подчеркнул, что план совместных мероприятий подписывается епархией и мэрией ежегодно: «В первую очередь мы ориентируемся на то, какую пользу мы вместе принесем городу Новосибирску и его жителям, и на первом месте для всех нас — социальная помощь отдельно взятому человеку. Дела, которые мы совершаем вместе, приносят значимую пользу не только Новосибирску, но и всей нашей Отчизне».


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