Две майнинговые фермы обнаружены в одной из школ Иркутской области

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Школьный электрик и его знакомый разместили майнинговые фермы в одной из школ Шелехова. Оборудование удалось обнаружить из-за двукратного роста расхода электроэнергии и характерного шума.

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, от специалистов энергосбытовой компании поступила информация о двукратном росте расходования электричества в одной из школ Шелехова. Также энергетики обратили внимание на характерный шум со стороны крыши здания.



«Поскольку ведение указанной деятельности зачастую является причиной возникновения пожаров, сотрудники ОВД незамедлительно выехали к учебному заведению, в результате чего в кабинете серверной и на чердаке школы обнаружили и изъяли свыше 25 единиц оборудования для добычи криптовалюты, которое располагалось в специальных боксах и деревянных конструкциях», — рассказали в полиции.

Фермы, как выяснилось, установили школьный электрик и его знакомый специалист по информационным технологиям. Сумма ущерба устанавливается. В ближайшее время действиям мужчин будет дана правовая оценка.