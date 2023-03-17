Мужчина устроил стрельбу у торгового центра в Улан-Удэ

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Мужчина устроил стрельбу у торгового центра в Улан-Удэ
17 Мар 2023, 07:10

Мужчина устроил стрельбу в общественном месте в Улан-Удэ. По предварительным данным, он был дважды судим за кражи.

Мужчина устроил стрельбу по людям на улице около магазина «Мегахенд» в Улан-Удэ.

«Чудом не попал в девушку. Стрелял прям во всех», — рассказали очевидцы паблику «Весь Улан-Удэ».

По словам очевидца, мужчина на улице зарядил травматическое оружие и начал стрельбу. Его задержала охрана, сообщил «Тивиком».

В пресс-службе МВД по Бурятии уточнили, что задержанный был пьян. У него забрали пневматический пистолет. Подозреваемым оказался 22-летний уроженец Кяхтинского района республики, дважды судимый за кражи.


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