Двухлетний ребенок попал под машину на переходе в центре Новосибирска

© ГИБДД по Новосибирской области
Двухлетний ребенок попал под машину на переходе в центре Новосибирска
17 Мар 2023, 07:37

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в центре Новосибирска. Машина наехала на санки с мальчиком на пешеходном переходе.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 16 марта в 18:10. 24-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на санки с ребенком, которого мама перевозила по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Чаплыгина напротив дома №12 на улице Урицкого.

В результате ДТП пострадал мальчик 2021 года рождения, который с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия


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