Первый за долгое время частный университет создается в Новосибирске

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Частный университет будет открыт в Новосибирске. 16 марта были поданы документы на его регистрацию, сообщил в соцсети учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов.

Пока, по словам Чернышова, название не разглашается. Также позже будут объявлены направления и условия обучения.



«Одно могу сказать сейчас — это будет гуманитарный университет с моделью Liberal Arts, бакалавриатом и магистратурой», — написал Чернышов во «ВКонтакте».

Он напомнил, что вуз будет первым частным университетом в Новосибирске за последние 19 лет.