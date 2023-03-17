Первый за долгое время частный университет создается в Новосибирске

© pixabay.com
Первый за долгое время частный университет создается в Новосибирске
17 Мар 2023, 08:14

Частный университет будет открыт в Новосибирске. 16 марта были поданы документы на его регистрацию, сообщил в соцсети учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов.

Пока, по словам Чернышова, название не разглашается. Также позже будут объявлены направления и условия обучения.

«Одно могу сказать сейчас — это будет гуманитарный университет с моделью Liberal Arts, бакалавриатом и магистратурой», — написал Чернышов во «ВКонтакте».

Он напомнил, что вуз будет первым частным университетом в Новосибирске за последние 19 лет.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля «Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля
Последние материалы
17 Мар, 07:37
Двухлетний ребенок попал под машину на переходе в центре Новосибирска
17 Мар, 07:10
Мужчина устроил стрельбу у торгового центра в Улан-Удэ
17 Мар, 06:48
Ефрейтор получил 7 лет за убийство в новосибирском лагере для мобилизованных
17 Мар, 06:08
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 377
17 Мар, 05:14
Первый за долгое время частный университет создается в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования