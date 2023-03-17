Первый за долгое время частный университет создается в Новосибирске
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Частный университет будет открыт в Новосибирске. 16 марта были поданы документы на его регистрацию, сообщил в соцсети учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов.
Пока, по словам Чернышова, название не разглашается. Также позже будут объявлены направления и условия обучения.
«Одно могу сказать сейчас — это будет гуманитарный университет с моделью Liberal Arts, бакалавриатом и магистратурой», — написал Чернышов во «ВКонтакте».
Он напомнил, что вуз будет первым частным университетом в Новосибирске за последние 19 лет.
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