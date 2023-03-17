Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погиб на «спецоперации»

Уроженец станции Евсино Искитимского района Новосибирской области Виктор Мазур погиб во время «спецоперации». Мужчина, по данным районных властей, служил в ЧВК «Вагнер».

Виктору Мазуру было 32 года. Он окончил евсинскую школу, а после службы в армии переехал в Искитим.

Мужчина был женат, у них с супругой было двое детей.

