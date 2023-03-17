Авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США для Superjet

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Для Superjet не хватает новых американских свечей зажигания, поставки которых прекратились из-за санкций. В перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов, например, в авиакомпании «ИрАэро». В минпромторге заявляют, что российские предприятия работают над импортозамещением.

Операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, пишет РБК со ссылкой на собеседников в шести авиакомпаниях, эксплуатирующих эти суда.



Сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов», говорится в письме первого заместителя гендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова, которое он отправил в Минпромторг 16 февраля.

Действительно, в перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов Superjet авиакомпании «ИрАэро», подтвердил журналистам ее гендиректор Юрий Лапин. «Но прямо сейчас все в порядке — несколько запасных свечей у нас есть, поэтому интенсивность полетов не снижаем», — подчеркнул он. По словам Лапина, другие перевозчики тоже сообщали о ситуации с дефицитом свечей в Минпромторг.

Дефицит новых свечей зажигания на рынке достаточно серьезный, согласен председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. По его словам, промышленность предложила несколько вариантов решения проблемы, но пока хотя бы один из них не будет сертифицирован, перевозчик не намерен увеличивать налет своих Superjet в летний сезон.

В Минпромторге заявили «Интерфаксу», что российские предприятия работают над импортозамещением свечей зажигания для двигателей Superjet 100.

«Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов», — сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.