Сын замглавы администрации в Туве задавил пенсионера насмерть

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Школьника подозревают в смертельном ДТП с пенсионером. Возбуждены административные дела. Подросток оказался сыном замглавы местной администрации, которая курирует профилактику правонарушений.

15-летний учащийся девятого класса средней школы ехал за рулем автомобиля «УАЗ» по одному из сел Каа-Хемского района. Он сбил 69-летнего мужчину, которой, как утверждают в полиции, «сидел на проезжей части дороги».

Пострадавший умер на месте до приезда скорой помощи.

«В момент ДТП в салоне автомобиля помимо водителя-подростка находилась его мать, которая имеет водительское удостоверение на право управления транспортным средством, — рассказали в МВД по Туве. — Установлено, что мать подростка является заместителем председателя администрации одного из сельских поселений района, которая курирует профилактику правонарушений. Несмотря на занимаемую должность, женщина допустила нарушение закона, передав транспортное средство несовершеннолетнему сыну, не имеющему права управления транспортным средством и навыков вождения».

Более того, выяснилось, что машина принадлежит жителю Ямало-Ненецком автономного округа, и чиновница не смогла предоставить на нее какие-либо документы.

Пока возбуждены административные дела в отношении матери по ч. 3 ст. 12.7 КоАП (передача управления транспортным средством лицу без прав) и по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Об уголовном деле пока не сообщается.