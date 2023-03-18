Самолет прервал взлет в Новосибирске из-за технической неисправности

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В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту авиационного события с самолетом Embraer 170. Из-за технической неисправности судно прекратило взлет утром 18 марта.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, при выполнении рейса по маршруту «Новосибирск — Нижневартовск» воздушное судно авиакомпании «Сибирь» по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине.



«Воздушное судно отстранено от полетов до выяснения и устранения причин возникшей неисправности», — говорится в сообщении.

По данным Восточного следственного управления на транспорте СК РФ, находившиеся на борту 79 пассажиров не пострадали, они направлены до пункта назначения резервным воздушным судном.

Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).